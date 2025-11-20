Vanoli e tre parole chiave verso la Juve: chiede più ordine a centrocampo

Il campionato è sempre più vicino e nella sostanza Paolo Vanoli ha già tracciato il percorso da seguire. La Fiorentina deve cambiare rotta in fretta, non tanto nel modulo quando nell'essenza della squadra. Serve maggior ordine, oltre ad avere intensità: tutti, titolari e riserve, con un particolare ragionamento sulla zona mediana.

Focus centrocampo

Il Corriere Fiorentino spiega infatti come si vada verso una riproposizione di quanto messo in campo a Genova: Nicolussi Caviglia al centro, con Sohm e Mandragora suoi scudieri. L'ex Parma è apparso rinvigorito e può scalare le gerarchie, anche perché gli altri hanno invece una strada ben più in salita. Parola d'ordine continuità, quindi, eliminando i limiti degli ultimi mesi: lineare, elementare, lucida le tre parole chiave del tecnico. A maggior ragione se davanti arriva la Juventus, anch'essa reduce da un cambio in panchina e a caccia di continuità.