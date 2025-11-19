In casa Juve Spalletti prepara la gara con la Fiorentina tenendo conto del tour de force imminente, con la trasferta di Bodo già alle porte. Il tecnico ritrova per Firenze Lloyd Kelly, recuperato al 100%, anche se l’inglese dovrebbe partire dalla panchina per mancanza di ritmo partita, lasciando Koopmeiners ancora in difesa. In fase di rientro anche Cabal, che potrebbe addirittura essere convocato se le prossime ore daranno risposte positive.
Ts: qui Juve, Spalletti recupera un difensore. Prudenza su Vlahovic
Le ultime dalla Continassa sulla situazione dei bianconeri
Sul fronte infortuni resta prudenza per Vlahovic (sebbene altre fonti lo diano recuperato completamente), che prosegue le terapie e punta a essere almeno convocabile, senza rischiare una titolarità. Buone notizie invece dai Nazionali rientrati alla Continassa – Cambiaso, Locatelli, Thuram e Conceição – tutti in condizioni ottimali. Un sollievo per Spalletti, che in questa fase affollata di impegni non può permettersi di perdere ulteriori risorse. Lo scrive Tuttosport.
