Rep: “Kean, Vanoli deve lavorare su un aspetto. Chi con lui contro la Juve?”

Moise Kean vuole tornare ad essere quella della scorsa stagione, non solo per sé ma soprattutto per la squadra. La sua generosità l'ha dimostrata con l'ultimo infortunio dove ha voluto rischiare pur di essere d'aiuto ai compagni. In campo, essendo un attaccante, l'indole è quella del tiro prima che del passaggio. Su questo aspetto dovrà lavorarci Vanoli per trovare un compromesso.
Kean è pronto a riprendersi la titolarità. Chi con lui nella partita contro la Juventus?
Ma chi affiancherà Kean? Tutte le strade portano in Islanda con Gudmundsson favorito. Lui che, insieme a Pongracic, è stato il primo a rientrare al Viola Park dopo gli impegni con le rispettive Nazionali. Piccoli è reduce da un'ottima prestazione contro il Genoa e se Moise dovesse partire dalla panchina allora toccherebbe a lui. Lo riporta La Repubblica.
