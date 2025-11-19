Rep: “Kean, Vanoli deve lavorare su un aspetto. Chi con lui contro la Juve?”

Kean è pronto a riprendersi la titolarità. Chi con lui nella partita contro la Juventus?

Moise Kean vuole tornare ad essere quella della scorsa stagione, non solo per sé ma soprattutto per la squadra. La sua generosità l'ha dimostrata con l'ultimo infortunio dove ha voluto rischiare pur di essere d'aiuto ai compagni. In campo, essendo un attaccante, l'indole è quella del tiro prima che del passaggio. Su questo aspetto dovrà lavorarci Vanoli per trovare un compromesso.