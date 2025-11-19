Repubblica: “Kean pronto alla sfida contro la Juventus. L’obiettivo è solo uno”

Moise Kean è tornato in gruppo e probabilmente sarà presente dal primo minuto nella sfida contro la Juventus. Il calciatore sembra dunque aver risolto il problema alla zona tibiale che lo ha tenuto ai box per la partita contro il Genoa e la doppia sfida della Nazionale. Vanoli ha ancora qualche giorno per lavorare con l'attaccante e rimetterlo in forma.

La Juventus non è un'avversaria come le altre, sia per i tifosi viola che per Kean. L'attaccante infatti per molto tempo ha vestito la maglia bianconera e l'anno passato, nella Fiorentina, Moise ha segnato più gol (25) che in tutta la carriera con la Juve (22). QUesta stagione è ancora fermo a due gol, è logico pensare che voglia riprendersi tutto ciò che è stato suo, tornando ad essere una macchina da gol. Lo riporta La Repubblica.