Nazione si chiede: “La rivalità fra Fiorentina e Juventus si è affievolita?”

La Nazione su Fiorentina-Juventus

Redazione VN 19 novembre 2025 (modifica il 19 novembre 2025 | 10:40)

La storica rivalità tra Fiorentina e Juventus, un tempo vissuta come una sfida d’onore che travalicava la classifica, oggi sembra avere un’intensità diversa. In passato episodi come lo “scudetto scippato” del 1982, la doppia finale di Coppa Uefa del 1990 e la cessione di Baggio avevano trasformato questo confronto in un evento carico di tensione emotiva e identitaria, capace di infiammare Firenze e il calcio italiano.

La partita di sabato si inserisce però in un contesto molto differente: la Fiorentina arriva ultima in classifica, distante 14 punti dalla Juventus e impegnata nella lotta per la salvezza. Non ci sono traguardi europei in palio e la sfida assume più un valore simbolico che reale, molto lontana dal 3-0 rifilato dai viola ai bianconeri appena otto mesi fa. La rivalità, pur ancora presente, appare meno centrale anche perché negli ultimi anni altre squadre — Roma, Napoli, Atalanta, Bologna — hanno alimentato nuove tensioni sportive nella tifoseria viola.

Oggi il peso specifico di Fiorentina-Juventus sembra dunque cambiato: il mito della grande rivalità resta, ma la passione che per decenni aveva segnato ogni scontro sembra essersi redistribuita su nuovi avversari. Quando le squadre scenderanno in campo, la Juventus lo farà per restare in alto, mentre i tifosi viola vivranno la partita con un coinvolgimento diverso, sospesi tra nostalgia e un presente che impone priorità ben più concrete. Lo scrive la Nazione.