Polverosi a Commisso: “Il Viola Park non è dei tifosi, quella è proprio roba tua”

Alberto Polverosi, sulle pagine del Corriere dello Sport, lancia un messaggio al presidente Rocco Commisso. I tifosi non vanno più allo stadio e il Viola park è sempre più blindato:
Su questi dati dovrebbe riflettere Commisso, oggi è lui al comando. Ha costruito una casa fantastica, ma il Viola Park non è dei tifosi. Quella è proprio roba sua, c’è il suo nome davanti all’ingresso principale. Soprattutto ora che la squadra va male, malissimo, la Fiorentina dovrebbe avvertire ancora di più la necessità di aprirsi all’esterno, di confondersi con la città, di riaccendere una passione che non è più quella di un tempo.
