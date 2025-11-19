Dopo aver parlato di Fiorentina e di Juventus, Cesare Prandelli si è soffermato su due attaccanti che conosce bene: Dusan Vlahovic e Moise Kean. Ecco le sue parole alla Gazzetta dello Sport:
Vanoli, senti Prandelli: “Ecco di cosa ha bisogno Kean per essere devastante”
Prandelli su Moise Kean
La Juventus senza Dusan perderebbe molto e Spalletti lo sa. Kean ha bisogno di campo per essere devastante: quando ce l'ha, segna a raffica come la scorsa stagione
