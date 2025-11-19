Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa Vanoli, senti Prandelli: “Ecco di cosa ha bisogno Kean per essere devastante”

Gazzetta dello Sport

Vanoli, senti Prandelli: “Ecco di cosa ha bisogno Kean per essere devastante”

Vanoli, senti Prandelli: “Ecco di cosa ha bisogno Kean per essere devastante” - immagine 1
Prandelli su Moise Kean
Redazione VN

Dopo aver parlato di Fiorentina e di Juventus, Cesare Prandelli si è soffermato su due attaccanti che conosce bene: Dusan Vlahovic e Moise Kean. Ecco le sue parole alla Gazzetta dello Sport:

La Juventus senza Dusan perderebbe molto e Spalletti lo sa. Kean ha bisogno di campo per essere devastante: quando ce l'ha, segna a raffica come la scorsa stagione

Leggi anche
Repubblica: “Kean pronto alla sfida contro la Juventus. L’obiettivo è solo uno”
Nazione si chiede: “La rivalità fra Fiorentina e Juventus si è affievolita?”

© RIPRODUZIONE RISERVATA