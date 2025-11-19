Viola News
Prandelli: “Se Pioli non ce l’ha fatta, un problema c’è”. Poi avvisa la Juve

Cesare Prandelli alla Gazzetta dello Sport
Dopo le sue parole di qualche giorno fa, Cesare Prandelli torna a parlare in vista di Fiorentina-Juventus. Questa volta lo fa alla Gazzetta dello Sport e questa è la sua visione sulla squadra di Vanoli:

Alla Fiorentina serve una scintilla, alla Juve i gol degli attaccanti. La mano di Spalletti si vede già, ma sabato sarà difficile e rischioso per la Juve. A Firenze è la partita dell'anno e non c'è occasione migliore di questa per svoltare e iniziare la risalita dall'ultimo posto

PIOLI-VANOLI

La Fiorentina all'ultimo posto in Serie A. Vanoli l'ha ereditata da Pioli, che è un grande tecnico. Se Stefano non c'è l'ha fatta, un problema c'è senz'altro. Vanoli non è l'ultimo arrivato, mi auguro individui in fretta le soluzioni

