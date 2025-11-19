Chi accanto a Kean? Gazzetta: “Per Vanoli l’uomo giusto è solo uno”

Non solo Moise Kean, Paolo Vanoli dovrà scegliere chi affiancare all'attaccante della Fiorentina. Secondo la Gazzetta dello Sport, il nome principale sarebbe quello di Albert Gudmundsson:
Vanoli punta su Gudmundsson
Vanoli dovrà capire a chi affidare le fasce perché Gosens è ancora in dubbio e a sinistra potrebbe toccare al classe 2006 Fortini con Dodo a destra, e soprattutto il nuovo allenatore non potrà sbagliare chi affiancare a Kean nel 3-5-2, assetto su cui continuerà a puntare. Il partner potrebbe essere Gudmundsson perché l'imprevedibilità dell'islandese da unire allo strapotere fisico di Moise può essere la chiave giusta per cominciare a risollevare la Fiorentina.
