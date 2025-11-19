Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa Chi accanto a Kean? Gazzetta: “Per Vanoli l’uomo giusto è solo uno”

Gazzetta dello Sport

Chi accanto a Kean? Gazzetta: “Per Vanoli l’uomo giusto è solo uno”

Chi accanto a Kean? Gazzetta: “Per Vanoli l’uomo giusto è solo uno” - immagine 1
Vanoli punta su Gudmundsson
Redazione VN

Non solo Moise Kean, Paolo Vanoli dovrà scegliere chi affiancare all'attaccante della Fiorentina. Secondo la Gazzetta dello Sport, il nome principale sarebbe quello di Albert Gudmundsson:

Vanoli dovrà capire a chi affidare le fasce perché Gosens è ancora in dubbio e a sinistra potrebbe toccare al classe 2006 Fortini con Dodo a destra, e soprattutto il nuovo allenatore non potrà sbagliare chi affiancare a Kean nel 3-5-2, assetto su cui continuerà a puntare. Il partner potrebbe essere Gudmundsson perché l'imprevedibilità dell'islandese da unire allo strapotere fisico di Moise può essere la chiave giusta per cominciare a risollevare la Fiorentina.

Leggi anche
Vanoli senti Prandelli: “Ecco di cosa ha bisogno Moise per essere devastante”
Franchi, spunta una nuova gru. Nazione: “Il report con una percentuale dei lavori”

© RIPRODUZIONE RISERVATA