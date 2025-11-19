Dusan Vlahovic a Firenze ci sarà. Questa la notizia data dalla Gazzetta dello Sport, con Luciano Spalletti che non vuole fare a meno dell'attaccante ex viola:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Gazzetta sicura: “Vlahovic a Firenze ci sarà! E Spalletti lo schiera titolare”
Gazzetta dello Sport
Gazzetta sicura: “Vlahovic a Firenze ci sarà! E Spalletti lo schiera titolare”
Dusan Vlahovic ci sarà
I derby di Torino attraversato con la schiena un po' malconcia, il viaggio in nazionale vissuto con un fastidio ai muscoli per colpa dei tropi impegni ravvicinati. Ma Dusan Vlahovic resta in piedi e passato l'allarme fa rotta verso quella che si annuncia come la sua partita da sempre o, meglio, da quando ha deciso di chiudere l'avventura in riva all'Arno per sposare la causa bianconera. L'attaccante serbo, in queste ore, ha messo il freno a mano: terapia alla Continassa e poco, pochissimo pallone. E, allora? L'attacco disegnato da Luciano Spalletti ha in Dusan il suo punto di equilibrio: occupare l'area avversaria e, se serve, prendersi cura della manovra dialogando con i compagni di metà campo sono i compiti per un centravanti diventato indispensabile alla causa. Così accade che, nonostante la non perfetta condizione fisica, il tecnico bianconero abbia intenzione di affidarsi al suo nove per la tappa, delicatissima, in agenda a Firenze sabato pomeriggio. Vlahovic, oggi, ricomincerà a faticare come il resto della compagnia e, da domani, a riprendere confidenza con l'intero programma di lavoro previsto dallo staff del nuovo allenatore della Juventus.
© RIPRODUZIONE RISERVATA