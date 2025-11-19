Gazzetta su Kean: “Al Viola Park l’hanno visto così al suo rientro in gruppo”

Moise Kean ci sarà

Redazione VN 19 novembre 2025 (modifica il 19 novembre 2025 | 06:34)

Moise Kean è rientrato in gruppo e punta con decisione alla sfida di sabato contro la Juventus, sua ex squadra, contro cui ha già segnato lo scorso anno. L’attaccante vuole diventare il punto di riferimento della Fiorentina, contribuendo a sollevare la squadra dall’ultimo posto in classifica dopo aver saltato la trasferta di Genova e gli impegni con la Nazionale. Il trauma alla tibia sembra ormai superato e, salvo imprevisti, Kean è pronto a guidare l’attacco nella gara più delicata della stagione.

La partita ha un valore particolare per i viola: da un lato l’arrivo della rivale storica Juventus al Franchi, dall’altro l’urgenza di iniziare a raccogliere punti per evitare una situazione di classifica sempre più critica. L’energia e la determinazione di Kean sono viste come elementi fondamentali per imprimere una svolta, sia a livello tecnico sia mentale, alla squadra.

A rendere il confronto ancora più interessante è la presenza sulla panchina avversaria di Luciano Spalletti, che conosce bene Kean e ne ha sempre apprezzato le qualità quando era commissario tecnico della Nazionale. Lo considerava un attaccante completo, fisico e coraggioso, capace di far salire la squadra e attaccare la profondità. Ora, però, il compito di Spalletti sarà fermarlo proprio nel momento in cui Kean vuole tornare protagonista. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.