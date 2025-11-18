Buone notizie in casa Fiorentina: a quattro giorni dalla partita contro la Juventus, Moise Kean è tornato ad allenarsi con il gruppo. Sembra quindi ampiamente alla portata la presenza contro i bianconeri alla ripresa del campionato.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola allenamenti VN – Vanoli sorride: Kean in gruppo! Gosens proverà a recuperare
esclusive
VN – Vanoli sorride: Kean in gruppo! Gosens proverà a recuperare
L'attaccante viola ha ripreso a lavorare con la squadra
L'attaccante, che ha saltato il Genoa prima della pausa per via di un trauma alla tibia sinistra rimediato contro il Mainz subentrando nel secondo tempo, ha saltato gli impegni della Nazionale e ha lavorato per rimettersi a disposizione di Vanoli in tempo per la gara più attesa. Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, la missione è compiuta e il numero 20 dovrebbe guidare nuovamente l'attacco sabato.
Gosens invece continua il suo percorso di recupero dal risentimento al retto femorale accusato contro il Milan: più difficile per lui sperare di essere della partita contro la formazione di Spalletti, fermo restando che ci proverà fino all'ultimo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA