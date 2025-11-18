VN – Vanoli sorride: Kean in gruppo! Gosens proverà a recuperare

L'attaccante, che ha saltato il Genoa prima della pausa per via di un trauma alla tibia sinistra rimediato contro il Mainz subentrando nel secondo tempo, ha saltato gli impegni della Nazionale e ha lavorato per rimettersi a disposizione di Vanoli in tempo per la gara più attesa. Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, la missione è compiuta e il numero 20 dovrebbe guidare nuovamente l'attacco sabato.