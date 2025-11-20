Il progetto Franchi approda a Nyon. Oggi l’incontro con la UEFA

La giornata di oggi si preannuncia decisamente importante per il prossimo futuro dei lavori al Franchi. Come spiega il Corriere Fiorentino, infatti, una delegazione di Palazzo Vecchio sarà oggi in Svizzera a Nyon per presentare alla UEFA il progetto di ristrutturazione dello stadio. Ci sarà la sindaca Funaro, insieme alla direttrice generale Lucia Bartoli e all'ingegner Alessandro Dreoni, il responsabile unico del progetto. Il tutto per sostenere la candidatura della città a Euro 2032, insieme a due progettisti di Arup, lo stadium manager viola Miano e Sanna, che gestisce le relazioni con l'organo internazionale.