Coreografia negata, la Fiesole: “Ora basta! Ci sentirete”. Annunciato un corteo

Fiorentina-Juventus sarà senza coreografia. A riportarlo è proprio la Curva Fiesole che con rabbia ha espresso il proprio dissenso per lo stop ricevuto dalla questura di Firenze. Il secondo dopo Fiorentina-Betis. Il tifo organizzato viola si è dato appuntamento in Piazza della Libertà, sabato alle 12.30 per protestare proprio vicino alla sede della Questura. Questo il comunicato:
Il messaggio della Curva Fiesole
Un’altra coreografia negata. Non staremo fermi a guardare. Dopo l’ennesimo divieto imposto dalla Questura, l’ennesimo NO alla nostra coreografia e all’ingresso del materiale necessario per la sua realizzazione, la Curva Fiesole dice BASTA. È ormai evidente che il questore abbia deciso di continuare con ripicche e atteggiamenti punitivi dopo la coreografia “non gradita’’ dello scorso anno. È successo con il Betis, succede di nuovo con la Juve, in due momenti fondamentali della stagione, sempre con la stessa logica: colpire la Fiesole. In un momento in cui la squadra è in difficoltà, in cui lo stadio versa in una situazione disastrosa, tra lavori e disagi, noi volevamo ancora una volta alzare il livello del sostegno, trasformare il Franchi in un inferno e spingere la Fiorentina fuori da questa situazione, a modo nostro. Ma a qualcuno questo dà fastidio. A qualcuno sembra interessare più spegnere che accendere la passione. Per questo diciamo ORA BASTA. Chiamiamo tutto il popolo viola, a scendere in strada con noi Sabato 22 novembre, prima della partita. Ore 12.30: Ritrovo fissato in Piazza Libertà, a due passi dalla Questura. Li faremo sentire forte e chiara la voce della Curva Fiesole e della città. E da lì, tutti insieme, partiremo a piedi verso lo stadio, uniti e compatti, per mostrare che la nostra passione non si ferma davanti a nessun divieto. Perché non permetteremo a nessuno di mettersi tra noi e il nostro amore. Perché nessuno può decidere come, quando e quanto dobbiamo sostenere la Fiorentina. Perché colpire la Fiesole significa colpire Firenze. E perché se qualcuno ancora non l’ha capito. La voce di Firenze non si tocca.
