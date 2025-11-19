Coreografia negata, la Fiesole: “Ora basta! Ci sentirete”. Annunciato un corteo

Fiorentina-Juventus sarà senza coreografia. A riportarlo è proprio la Curva Fiesole che con rabbia ha espresso il proprio dissenso per lo stop ricevuto dalla questura di Firenze. Il secondo dopo Fiorentina-Betis. Il tifo organizzato viola si è dato appuntamento in Piazza della Libertà, sabato alle 12.30 per protestare proprio vicino alla sede della Questura. Questo il comunicato: