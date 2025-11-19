Radio Bruno: “La Curva Fiesole sta preparando una coreografia? Ecco cosa risulta”

Fiorentina-Juventus non sarà mai una partita come tutte le altre. La rivalità tra le due squadre è cosa nota e il tifo viola vuole farsi trovare pronto per una sfida come questa.
Fiorentina-Juventus, ci sarà la coreografia?
In attesa di capire quanti tifosi ci saranno, con il club viola che spera nel sold out, la Curva Fiesole sta preparando una coreografia. Infatti, come riportato da Radio Bruno, il tifo organizzato sta allestendo un'accoglienza speciale in vista della sfida di sabato.
