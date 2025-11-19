Domenico Marocchino, ex giocatore della Juventus, è intervenuto a Lady Radio. Ecco le sue parole sulla sfida di sabato tra la Fiorentina e i bianconeri:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Marocchino: “Fiorentina ultima? Non sono sorpreso. In società serve uno esterno”
news viola
Marocchino: “Fiorentina ultima? Non sono sorpreso. In società serve uno esterno”
Marocchino su Fiorentina-Juventus
Quando ho analizzato la rosa della Fiorentina a inizio stagione, ho subito pensato che avrebbe potuto incontrare diverse difficoltà. Non è un organico costruito per garantire continuità e serenità nella corsa tra il quinto e l’ottavo posto. In società servirebbe qualcuno esterno, capace di osservare la situazione senza condizionamenti e individuare in anticipo i possibili problemi. Vanoli, secondo me, proverà a rimettere ordine e a lavorare molto sull’aspetto mentale, sull’autostima e sulla tenuta psicologica. Nel calcio contano testa, tecnica, tattica e qualità fisiche: lui cercherà soprattutto di rafforzare la personalità della squadra ed evitare che si perda subito. Per la Fiorentina è un momento davvero complicato. Parliamo di un giocatore che ha un passo regolare ma una lettura rapida, e bisogna inserirlo nel contesto giusto. Se la squadra va in sofferenza, non ha il dinamismo o la resistenza di un Modric. In ogni caso, il destino della Fiorentina si decide a centrocampo, con Mandragora, Fagioli, Nicolussi Caviglia… Servirebbe uno come Marco Tardelli o Giancarlo Antognoni (ride, ndr).
© RIPRODUZIONE RISERVATA