Ciccio Graziani, ex giocatore della Fiorentina, è intervenuto a Radio Bruno Firenze. Ecco le sue parole durante "A Pranzo con il Pentasport":
Graziani: “Fiorentina, con la Juve devi almeno pareggiare. Difesa? Mamma mia!”
Il commento di Ciccio Graziani
Fiorentina-Juventus? Dobbiamo fare almeno un punto, non mi interessa come. Il pareggio è il minimo insindacabile, anche con l'Atalanta. Non parto imbattuto contro Spalletti, ma siamo fragili. Fiorentina? Stiamo vivendo un incubo, la difesa è la peggiore di tutte. Ma noi non siamo questi. Pioli? L'esonero mi è dispiaciuto ma era inevitabile. Quando non ci sono i risultati qualcuno deve pagare. Nicolussi Caviglia? Ditemi chi ha fatto bene, tutta la squadra è sotto la sufficienza. Anche De Gea. Difesa? Non è scarsa, l'anno scorso erano gli stessi e dietro eravamo solidi.
