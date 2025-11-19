“Dodò deve darsi una svegliata, altrimenti rischia di finire in tribuna”

Claudio Piccinetti, ex giocatore e allenatore, ha parlato a Lady Radio. Nell'occhio della critica c'è Dodò e non ha risparmiato niente al terzino brasiliano:
L'attacco a Dodò
La formazione di sabato dipenderà anche da come la Juventus deciderà di schierarsi, in base a ciò che Vanoli riuscirà a intuire. Io farei scendere in campo i difensori che stanno meglio dal punto di vista fisico e che mostrano maggiore determinazione, perché contro la Juve è soprattutto questo che serve. Non dobbiamo aspettarci cambiamenti drastici né sul piano atletico né su quello tattico; semmai si può intervenire sulla motivazione. Un allenatore preparato — e Vanoli lo è — deve trovare la soluzione passo dopo passo. Purtroppo vedo qualche difetto in ognuno dei difensori, ma partirei comunque dall’esigenza di non lasciare spazi agli avversari. Posso riporre fiducia anche in Pongračić, Pablo Marì e Ranieri, ma dagli esterni mi aspetto qualcosa in più. Dodô deve darsi una svegliata, altrimenti rischia addirittura di finire in tribuna, non solo fuori dall’undici titolare.
