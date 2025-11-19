L'ex viola Luciano Chiarugi è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno parlando così della Fiorentina:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Chiarugi su Gudmundsson: “È importante, ma gli alibi sono finiti”
Pareri
Chiarugi su Gudmundsson: “È importante, ma gli alibi sono finiti”
Così la freccia di Ponsacco sul momento dei viola e dell'islandese
Dobbiamo vedere realmente il valore dei giocatori. Devono scendere in campo in un certo modo e la piazza di Firenze sa quanto conti questa partita. Adesso ci sono partite difficili all'orizzonte, la piazza si farà sentire. I giocatori sono consapevoli di affrontare con cattiveria ogni pallone. Gudmundsson? Vanoli è stato chiarissimo. Non so che tipo di confronto abbiano avuto. Ma un allenatore che parla così oggi va ascoltato. Gud è importante per la Fiorentina, ma oggi i giocatori non hanno più alibi. I giocatori devono capire che tipo di situazione stanno vivendo. Serve personalità, e oggi ne vediamo poca.
© RIPRODUZIONE RISERVATA