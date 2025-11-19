Amoruso: “Fiorentina non obbligata a vincere sabato. La Juve ha tutto da perdere”

Lorenzo Amoruso è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno dove ha parlato così a proposito del momento della Fiorentina:
La Juve è una squadra in ristruttturazione, così come la Fiorentina. Sarà una partita particolare. A differenza degli altri anni la Fiorentina non ha l'obbligo di vincere, però. La Juve dovrà far la partita per vincere e la viola potrebbe appoggiarsi al gioco della Juve. Questo non significa subire passivamente, ma avere meno responsabilità, almeno a livello psicologico. Mi aspetto passi in avanti rispetto a Genova. Ma chi ha tutto da perdere è la Juve. La Fiorentina ha l'Atalanta e poi un calendario più semplice da affrontare. Io vorrei vedere la prestazione e una squadra che si aiuta per 90'. Spero che la squadra si ritrovi sotto questo punto di vista. Negli ultimi anni è diventata sentita anche per i bianconeri, che ultimamente a Firenze hanno preso diverse scoppole. Il tifo sarà fondamentale.
