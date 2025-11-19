Ciccio Graziani, ex attaccante della Fiorentina si è soffermato anche su Moise Kean. Ecco le parole al "A Pranzo con Il Pentasport di Radio Bruno":
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv “Kean, se segni contro la Juventus esulta! Non c’è nulla per cui scusarsi”
news viola
“Kean, se segni contro la Juventus esulta! Non c’è nulla per cui scusarsi”
Graziani su Kean
I singoli? E' stuzzicante vedere Kean da una parte e Vlahovic dall'altra. Speriamo che Moise torni a fare le prestazioni dello scorso anno. In questo momento siamo sotto ogni minimo storico, impensabile. Non la mette dentro nemmeno con le mani, ma presto uscirà il sole. Ne sono sicuro. E se segna contro la Juventus e non esulta mi fa inc****e. Ma scusarsi di che?!
© RIPRODUZIONE RISERVATA