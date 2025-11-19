Viola News
“Kean, se segni contro la Juventus esulta! Non c’è nulla per cui scusarsi”

Graziani su Kean
Ciccio Graziani, ex attaccante della Fiorentina si è soffermato anche su Moise Kean. Ecco le parole al "A Pranzo con Il Pentasport di Radio Bruno":

I singoli? E' stuzzicante vedere Kean da una parte e Vlahovic dall'altra. Speriamo che Moise torni a fare le prestazioni dello scorso anno. In questo momento siamo sotto ogni minimo storico, impensabile. Non la mette dentro nemmeno con le mani, ma presto uscirà il sole. Ne sono sicuro. E se segna contro la Juventus e non esulta mi fa inc****e. Ma scusarsi di che?!

