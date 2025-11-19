Dopo una settimana di silenzio social, la Fiorentina è tornata a ripostare sul proprio canale Instagram qualche immagine dell'allenamento dei giocatori viola. Pochi dettagli, rispetto al passato, ma comunque segnali di quotidianità provenienti dal Viola Park.
Dal “bardato” Gudmundsson all’infreddolito Kean: gli scatti dell’allenamento
La Fiorentina si allena al Viola Park
Nell'allenamento odierno, sempre composto da due sedute, si sono rivisti alcuni giocatori di ritorno dalle nazionali. Tra questi, Albert Gudmundsson. Ecco gli scatti della seduta:
