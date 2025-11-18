Marinozzi: “Kean non basta, la Fiorentina soffre in difesa e mentalmente”

Andrea Marinozzi, giornalista e telecronista, ha commentato su YouTube la delicata situazione della Fiorentina, ultima in Serie A con appena 5 punti in 11 giornate.

Nonostante la qualità dei giocatori, la squadra fatica a segnare. Moise Kean è quello con meno gol rispetto alle occasioni create. I numeri sui tiri in porta sono eloquenti: solo uno su cinque finisce nello specchio. Non è un problema di talento, ma di gestione della pressione. Vanoli dovrà aiutare i giocatori a ritrovare sicurezza e concentrazione. Sul piano difensivo, la Fiorentina mostra grandi difficoltà: la squadra subisce più tiri in area di rigore di chiunque altro in Serie A, il 72% dei tentativi avversari arriva da dentro l’area, quindi estremamente pericolosi. Tuttavia i viola creano molto da calci piazzati, più di tutte le altre squadre. Un successo potrebbe essere decisivo per sbloccare un gruppo che soffre mentalmente.