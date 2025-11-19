Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS social FOTO – Fiorentina, Rolando Mandragora si fa sentire sui social: “Non mollare!”

social

FOTO – Fiorentina, Rolando Mandragora si fa sentire sui social: “Non mollare!”

FOTO – Fiorentina, Rolando Mandragora si fa sentire sui social: “Non mollare!” - immagine 1
Il messaggio social di Rolando Mandragora
Redazione VN

"Non mollare!". Questo il messaggio social di Rolando Mandragora. Il centrocampista della Fiorentina infatti, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato un posto social ricco di frasi motivazionali. Un modo chiaro per caricare sé stesso e la squadra in questo momento complicato e alle porte di una sfida così importante come quella contro la Juventus di Luciano Spalletti.

Nel post ci sono varie frasi motivazionali come "Smettila di parlarne. Fai qualcosa!!!", oppure "Passo dopo passo". Insomma tutti segnali chiari volti a risollevare il pessimo momento della Fiorentina. Dimostrando che i social, se usati bene, possono anche creare un vantaggio a chi li usa. Ecco la storia:

Leggi anche
Dal “bardato” Gudmundsson all’infreddolito Kean: gli scatti dell’allenamento
Ci segui su Instagram? Non perdere il nostro canale broadcast

© RIPRODUZIONE RISERVATA