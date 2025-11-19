FOTO – Fiorentina, Rolando Mandragora si fa sentire sui social: “Non mollare!”

"Non mollare!". Questo il messaggio social di Rolando Mandragora. Il centrocampista della Fiorentina infatti, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato un posto social ricco di frasi motivazionali. Un modo chiaro per caricare sé stesso e la squadra in questo momento complicato e alle porte di una sfida così importante come quella contro la Juventus di Luciano Spalletti.