"Non mollare!". Questo il messaggio social di Rolando Mandragora. Il centrocampista della Fiorentina infatti, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato un posto social ricco di frasi motivazionali. Un modo chiaro per caricare sé stesso e la squadra in questo momento complicato e alle porte di una sfida così importante come quella contro la Juventus di Luciano Spalletti.
FOTO – Fiorentina, Rolando Mandragora si fa sentire sui social: “Non mollare!”
Il messaggio social di Rolando Mandragora
Nel post ci sono varie frasi motivazionali come "Smettila di parlarne. Fai qualcosa!!!", oppure "Passo dopo passo". Insomma tutti segnali chiari volti a risollevare il pessimo momento della Fiorentina. Dimostrando che i social, se usati bene, possono anche creare un vantaggio a chi li usa. Ecco la storia:
