Vanoli e i social, Nazione rivela: “Ecco le nuove regole decise dall’allenatore”

La Nazione si sofferma sull'uso dei social da parte dei giocatori viola

Redazione VN 19 novembre 2025 (modifica il 19 novembre 2025 | 08:03)

Paolo Vanoli, da sempre poco incline ai social, ha imposto una forte limitazione alle condivisioni online della Fiorentina. Le pubblicazioni del club sono state ridotte al minimo e le immagini degli allenamenti mostrate ai tifosi sono ora solo primi piani, evitando qualsiasi ripresa dei movimenti tattici. Una scelta pensata per non offrire vantaggi agli avversari e per mantenere la massima riservatezza in un momento delicato.

La stessa stretta riguarda i profili social dei giocatori, che negli ultimi giorni hanno condiviso soltanto contenuti essenziali e mai legati alla vita di campo. Emblematico il caso di Dodo, protagonista di recenti polemiche, che per il compleanno ha pubblicato esclusivamente la grafica ufficiale preparata dalla società. Il clima in vista della sfida alla Juventus è dunque di silenzio e concentrazione, con l’obiettivo di ridurre ogni distrazione.

L’intento non è attribuire ai social la responsabilità dei risultati negativi, ma adottare un profilo più sobrio per favorire compattezza e serenità. In un periodo difficile, limitare l’esposizione pubblica può aiutare la squadra a ritrovare equilibrio e a ricostruire il rapporto con i tifosi. Ora la priorità assoluta della Fiorentina è tornare a emergere sul campo. Lo scrive la Nazione.