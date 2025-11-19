Fiorentina, ti vuoi salvare? CorFio: “Allora inizia a vincere al Franchi”

La Fiorentina sta vivendo un avvio di stagione particolarmente complicato nelle partite casalinghe, un dato sorprendente considerando che il Franchi è sempre stato un fortino per i viola. Dirigenti e allenatore hanno sottolineato più volte quanto giocare in uno stadio a metà, trasformato in cantiere, sia penalizzante, ma questo non basta a spiegare il rendimento attuale. Con un punto in cinque gare interne e dieci gol subiti, la squadra è ultima in Serie A per prestazioni in casa, un netto contrasto con la scorsa stagione quando il Franchi garantì 40 punti.