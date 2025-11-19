Viola News
Corriere Fiorentino

Fiorentina, ti vuoi salvare? CorFio: “Allora inizia a vincere al Franchi”

La Fiorentina cerca la vittoria al Franchi
Redazione VN

La Fiorentina sta vivendo un avvio di stagione particolarmente complicato nelle partite casalinghe, un dato sorprendente considerando che il Franchi è sempre stato un fortino per i viola. Dirigenti e allenatore hanno sottolineato più volte quanto giocare in uno stadio a metà, trasformato in cantiere, sia penalizzante, ma questo non basta a spiegare il rendimento attuale. Con un punto in cinque gare interne e dieci gol subiti, la squadra è ultima in Serie A per prestazioni in casa, un netto contrasto con la scorsa stagione quando il Franchi garantì 40 punti.

Paradossalmente, la Fiorentina sembra esprimersi meglio in trasferta, probabilmente perché lontano dalla pressione negativa dell’ambiente. I risultati non sono stati eccezionali, ma i quattro pareggi ottenuti fuori casa e il calendario più agevole rispetto alle gare interne spiegano almeno in parte la differenza. Intanto Kean è tornato ad allenarsi in gruppo ed è pronto per contribuire alla ricerca di una svolta.

La partita contro la Juventus rappresenta ora un banco di prova decisivo. Nonostante l’importanza dell’appuntamento, la prevendita finora è stata timida, con poco più di 5.000 biglietti venduti a fronte dei 13.478 abbonati, anche per effetto della trasmissione del match in chiaro su Dazn. La Curva, però, offrirà una spinta iniziale con una scenografia speciale: starà ai giocatori trasformare quel sostegno in energia positiva per cambiare il trend casalingo. Lo scrive il Corriere Fiorentino. 

