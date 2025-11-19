La Fiorentina sta vivendo un avvio di stagione particolarmente complicato nelle partite casalinghe, un dato sorprendente considerando che il Franchi è sempre stato un fortino per i viola. Dirigenti e allenatore hanno sottolineato più volte quanto giocare in uno stadio a metà, trasformato in cantiere, sia penalizzante, ma questo non basta a spiegare il rendimento attuale. Con un punto in cinque gare interne e dieci gol subiti, la squadra è ultima in Serie A per prestazioni in casa, un netto contrasto con la scorsa stagione quando il Franchi garantì 40 punti.
Corriere Fiorentino
Fiorentina, ti vuoi salvare? CorFio: “Allora inizia a vincere al Franchi”
Paradossalmente, la Fiorentina sembra esprimersi meglio in trasferta, probabilmente perché lontano dalla pressione negativa dell’ambiente. I risultati non sono stati eccezionali, ma i quattro pareggi ottenuti fuori casa e il calendario più agevole rispetto alle gare interne spiegano almeno in parte la differenza. Intanto Kean è tornato ad allenarsi in gruppo ed è pronto per contribuire alla ricerca di una svolta.
La partita contro la Juventus rappresenta ora un banco di prova decisivo. Nonostante l’importanza dell’appuntamento, la prevendita finora è stata timida, con poco più di 5.000 biglietti venduti a fronte dei 13.478 abbonati, anche per effetto della trasmissione del match in chiaro su Dazn. La Curva, però, offrirà una spinta iniziale con una scenografia speciale: starà ai giocatori trasformare quel sostegno in energia positiva per cambiare il trend casalingo. Lo scrive il Corriere Fiorentino.
© RIPRODUZIONE RISERVATA