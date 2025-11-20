Gazzetta: “L’idea di Vanoli su Gudmundsson. L’obiettivo è riaccendere Kean”

La Fiorentina, in vista della Juventus, farà affidamento ancora nella qualità di Gudmundsson, per liberare la forza di Moise Kean

Redazione VN 20 novembre 2025 (modifica il 20 novembre 2025 | 08:20)

La freddezza, dal dischetto, di Gudmundsson è ciò che Firenze per adesso ha imparato ad apprezzare sopra ogni altra cosa, già andato in gol due volte su calcio di rigore in campionato, prima contro il Bologna e poi a Genova prima della sosta per le Nazionali. Lo step successivo per Gud è una rete su azione che per adesso è arrivata soltanto in Conference League sia con il Polissya nel turno di qualificazione che con il Rapid Vienna. Come scrive La Gazzetta dello Sport, il numero 10 viola è attualmente il miglior marcatore della Fiorentina con quattro gol ma è chiaro che, con le sue qualità, tutti si aspettino di più a livello di rendimento. Lo scorso anno contro la Juventus all'Artemio Franchi aveva segnato la rete del definitivo 3-0 ed è da quella gioia che l'islandese vuole ricominciare. Fra l'altro quella bianconera, fra le formazioni di Serie A, è la sua vittima preferita (3 gol) in carriera e non vorrebbe stoppare il ritmo.

Vanoli a caccia di fantasia — Per sabato è carico di sogni e speranze. Prima di tutto dovrà però far vedere a Vanoli di aver capito che cosa gli chiede nei movimenti e questo può essere il primo passo per far svoltare la sua stagione. A Marassi si è vista una buona intesa con Roberto Piccoli, e sabato è attesa un riprova, questa volta in coppia con Kean. Per uscire dalla crisi, Paolo Vanoli ha bisogno della sua imprevedibilità in coppia con la fisicità di Moise Kean. Gud ad ora è il prescelto per posizionarsi alle spalle del centravanti italiano. È come se iniziasse una nuova era, con un altro allenatore, che da lui pretende molto e che spera possa decollare definitivamente a Firenze.

Il miglior Gudmundsson rimane ad ora quello visto con le maglie del Genoa e della Nazionale ed è un concetto che a Firenze è diventato quasi un tormentone. Dopo aver mancato la qualificazione al Mondiale con la sua Islanda, vuole concentrarsi al massimo sui colori viola e mettere in campo prestazioni di alto livello per tirare fuori la Fiorentina dall'ultimo posto in classifica.