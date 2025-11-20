Moise Kean ritrova Luciano Spalletti. Un incrocio non banale per il centravanti viola, visto che da CT l'uomo di Certaldo ha contribuito a rilanciare l'attaccante in Nazionale. Una sorta di paradosso: l'allenatore che ne ha fatto un bomber azzurro adesso dovrà cercare di disinnescarlo contro la sua Juventus.
La Nazione
Kean ritrova Spalletti, il CT che lo scelse. E vuole sfatare due tabù
Vecchie storie—
Spalletti, ricorda La Nazione, aveva richiamato Kean in azzurro 734 giorni dopo l'ultima volta e lo aveva anche incoraggiato ad accettare le lusinghe della Fiorentina due estati fa: cinque convocazioni e tre gol dal suo ritorno con l'Italia. Due assist subito a Malta nel 2023, poi la doppietta alla Germania in Nations League. Ora, l'ex CT si ritroverà davanti un giocatore affamato di gol e per di più juventino passato. C'è anche un altro dato a incuriosire ulteriormente la questione: Kean non ha mai segnato contro una squadra allenata da Spalletti e alla Fiorentina manca ancora la prima vittoria in campionato. Due tabù da sfatare, magari insieme.
