Gosens verso il forfait. Lavora ancora a parte, convocazione difficile

Oggi la Fiorentina tornerà in campo al Viola Park finalmente con (quasi) tutto il gruppo al completo. Sono rientrati infatti tutti i nazionali e si focalizzerà in maniera decisa l'appuntamento con la Juventus. Secondo La Nazione, il tecnico Vanoli ha già le idee piuttosto chiare su diversi elementi della formazione: Sohm va verso la titolarità, con Mandragora e Nicolussi Caviglia a completare il reparto, con Fortini ancora a sinistra.
Contro la Juventus dovrebbe giocare ancora Fortini a sinistra. Gosens continua a lavorare a parte e sembra difficile la convocazione.
Gosens out—
L'ex Juve Stabia prenderà molto probabilmente ancora il posto di Gosens, che ha lavorato ancora a parte. Ad ora, viste le condizioni, sembra sempre più difficile che il tedesco torni anche solo fra i convocati (anche se ci proverà fino alla fine). Sta meglio Kean, pronto per affrontare la sua ex squadra da titolare.
