Gosens verso il forfait. Lavora ancora a parte, convocazione difficile

Oggi la Fiorentina tornerà in campo al Viola Park finalmente con (quasi) tutto il gruppo al completo. Sono rientrati infatti tutti i nazionali e si focalizzerà in maniera decisa l'appuntamento con la Juventus. Secondo La Nazione, il tecnico Vanoli ha già le idee piuttosto chiare su diversi elementi della formazione: Sohm va verso la titolarità, con Mandragora e Nicolussi Caviglia a completare il reparto, con Fortini ancora a sinistra.