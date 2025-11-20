Sembra passata già una vita dall'ultima gara della Fiorentina, invece sono solo due settimane. Importanti per lavorare con il nuovo tecnico, altrettanto per capire quali saranno le certezze da cui Vanoli deciderà di ripartire. Come spiega il Corriere dello Sport, l'idea è quella di schierare la miglior formazione possibile soprattutto in attacco. La partita con la Juventus non ammette sconti né errori: si va sul sicuro, davanti gioca la coppia Gumdundsson-Kean, seppur la fiducia in Piccoli e Dzeko non manchi.
3-5-2 e Kean-Gud: Vanoli riparte dalle certezze contro la Juventus
Paolo Vanoli riparte dalle certezze per affrontare la Juventus. Confermato il 3-5-2, con la coppia Kean-Gudmundsson davanti.
"Cose semplici"—
Si riparte dal 3-5-2, senza mettere mano al modulo ma solo agli uomini. Tradotto: gioca chi dà maggiori garanzie. Pablo Marì e Ranieri dietro, Dodo e Fortini in fascia, con grande attenzione al centrocampo.
