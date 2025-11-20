Quanti ex al Franchi. Per Nicolussi Caviglia la prima in viola contro la Juve

Non c'è soltanto Kean fra gli ex bianconeri pronti al riscatto contro la Juventus. Sono diversi i giocatori particolarmente stimolati dal confronto di sabato al Franchi, vedi soprattutto Fagioli e Nicolussi Caviglia: entrambi diventati uomini in bianconero prima di approdare altrove. L'attaccante fece male già l'anno scorso ai suoi vecchi tifosi (ma allo Stadium) senza esultare, mentre il centrocampista fece la sua miglior prestazione qualche mese più tardi decretando il 3-0 che sancì l'addio di Motta.