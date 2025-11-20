Non c'è soltanto Kean fra gli ex bianconeri pronti al riscatto contro la Juventus. Sono diversi i giocatori particolarmente stimolati dal confronto di sabato al Franchi, vedi soprattutto Fagioli e Nicolussi Caviglia: entrambi diventati uomini in bianconero prima di approdare altrove. L'attaccante fece male già l'anno scorso ai suoi vecchi tifosi (ma allo Stadium) senza esultare, mentre il centrocampista fece la sua miglior prestazione qualche mese più tardi decretando il 3-0 che sancì l'addio di Motta.
Viola News
Quanti ex al Franchi. Per Nicolussi Caviglia la prima in viola contro la Juve
Corriere dello Sport
Quanti ex al Franchi. Per Nicolussi Caviglia la prima in viola contro la Juve
Sono tanti gli ex bianconeri che al Franchi ritroveranno la Juventus. Fra questi, per la prima volta, toccherà a Nicolussi Caviglia.
Hans, tocca a te—
Ora, per la prima volta visto il suo arrivo in estate, in viola anche Nicolussi Caviglia ha la grande occasione. Citato proprio da Thiago come possibile rimpianto. L'ultimo incrocio con la Signora - ricorda il Corriere dello Sport - risale al 25 maggio scorso, quando vestiva la maglia del Venezia: fece fallo da rigore al 72', il gol decretò una retrocessione comunque annunciata.
