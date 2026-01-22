Settimana prossima c’è il Napoli: nell’emergenza attacco il rinforzo è Giovane

Svolta decisiva per l'attacco del Napoli: dopo aver lasciato partire Lucca e Lang, il club azzurro ha raggiunto l’accordo con l’Hellas Verona per il trasferimento di Giovane. Nella trattativa è stato determinante il rapporto tra i due club. Come scrive gianlucadimarzio.com, nella giornata di domani è previsto un incontro tra l’agente del giocatore Giuseppe Riso, e il ds del Napoli Giovanni Manna per definire il contratto del brasiliano, dopo l’accordo tra club raggiunto proprio in queste ore.