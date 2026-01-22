Settimana prossima c’è il Napoli: nell’emergenza attacco il rinforzo è Giovane

Svolta decisiva per l'attacco del Napoli: dopo aver lasciato partire Lucca e Lang, il club azzurro ha raggiunto l’accordo con l’Hellas Verona per il trasferimento di Giovane. Nella trattativa è stato determinante il rapporto tra i due club. Come scrive gianlucadimarzio.com, nella giornata di domani è previsto un incontro tra l’agente del giocatore Giuseppe Riso, e il ds del Napoli Giovanni Manna per definire il contratto del brasiliano, dopo l’accordo tra club raggiunto proprio in queste ore.
Il club azzurro ha trovato l’intesa con il Verona sulla formula del titolo definitivo con un indennizzo basso e una serie di bonus per una cifra totale di 20 milioni di euro. Il brasiliano è pronto a vestire la maglia azzurra, diventando subito una pedina potenzialmente determinante visto anche l'infortunio di Neres. E tra otto giorni c'è Napoli-Fiorentina, dove l'ex Corinthians rischia di essere protagonista.
