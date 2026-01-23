Il Cagliari ha ufficializzato l’elenco dei giocatori convocati per la trasferta di Firenze, in vista della gara di domani. Ecco la lista completa scelta da Pisacane:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news altre di serie a Cagliari, ecco i convocati di Pisacane per la sfida con la Fiorentina
altre news
Cagliari, ecco i convocati di Pisacane per la sfida con la Fiorentina
Convocati Cagliari per la trasferta di Firenze: ecco la lista dei rossoblù per la gara di domani
1 Caprile
2 Palestra
3 Idrissi
4 Mazzitelli
6 Luperto
8 Adopo
9 Kılıçsoy
10 Gaetano
12 Sherri
15 J. Rodríguez
16 Prati
21 Cavuoti
22 Dossena
24 Ciocci
25 Sulemana
26 Mina
28 Zappa
29 Borrelli
30 Pavoletti
32 Zé Pedro
33 Obert
37 Trepy
77 Luvumbo
94 S. Esposito
© RIPRODUZIONE RISERVATA