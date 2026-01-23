Viola News
Cagliari, ecco i convocati di Pisacane per la sfida con la Fiorentina

Convocati Cagliari per la trasferta di Firenze: ecco la lista dei rossoblù per la gara di domani
Il Cagliari ha ufficializzato l’elenco dei giocatori convocati per la trasferta di Firenze, in vista della gara di domani. Ecco la lista completa scelta da Pisacane:

1 Caprile

2 Palestra

3 Idrissi

4 Mazzitelli

6 Luperto

8 Adopo

9 Kılıçsoy

10 Gaetano

12 Sherri

15 J. Rodríguez

16 Prati

21 Cavuoti

22 Dossena

24 Ciocci

25 Sulemana

26 Mina

28 Zappa

29 Borrelli

30 Pavoletti

32 Zé Pedro

33 Obert

37 Trepy

77 Luvumbo

94 S. Esposito

