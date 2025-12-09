A questa Fiorentina serve davvero un giocatore come Boga?

I numeri di Boga con la maglia del Nizza

Giovanni Zecchi Redattore 9 dicembre 2025 (modifica il 9 dicembre 2025 | 16:44)

"Quando non funziona nulla, qualsiasi così diventa sinonimo di speranza". Frase che rispecchia alla perfezione la situazione in casa Fiorentina. Una squadra ultima in classifica, un allenatore smentito da un giocatore, l'ombra della Serie B che diventa una certezza con il passare dei giorni. Insomma, uno scenario al limite del disastro. Ma questo non deve assolutamente spegnere la fiamma della speranza e i pazienti tifosi viola sperano, appunto, in un miracolo per risollevare il club di Rocco Commisso.

Chiaramente nel calcio, il mercato può essere quella via capace di rendere realtà i sogni. L'ultima spiaggia per una Fiorentina che deve ripartire da 0, sperando che non sia già troppo tardi. Per questo motivo Roberto Gorettisi è già messo all'opera per trovare i giusti nomi utili a questa squadra. Tra la ricerca di un difensore esperto e un centrocampista di qualità, spunta la volontà di arricchire la rosa con quegli esterni scartati nel mese di agosto. Per questo motivo Jeremie Boga sembra essere un obiettivo concreto per la Fiorentina di Paolo Vanoli.

L'idea del club di Rocco Commisso sarebbe quella di portare a Firenze un esterno capace di saltare l'uomo, fare gol ma sopratutto dare la possibilità all'allenatore di cambiare modulo. Boga è uno di questi, giocatore duttile capace di ricoprire il ruolo di seconda punta, ma sopratutto di esterno.

L'ex Atalanta è in rotta con il Nizza. L'aggressione subita da parte dei tifosi francesi ha segnato un solco incolmabile con il club. Per questo motivo il giocatore potrebbe lasciare la Francia a gennaio e la Serie A sarebbe la sua prima opzione in caso di addio. Tra le squadre interessate ci sarebbe la Fiorentina, appunto, che economicamente non potrà permettersi chissà quali pazzie ma spingendo sulla volontà del giocatore, potrebbe arrivare a un accordo favorevole. E' chiaro che Roberto Gorettisi stai guardando intorno, alla ricerca di altri giocatori simili all'ex Sassuolo.

La nostra redazione ha raccolto con l'aiuto di Sofascore i numeri di Jeremie Boga con la maglia del Nizza in queste 2 stagioni abbondanti, dall'estate del 2023. L'esterno ha giocato 73 gare, 48 dal primo minuto, mettendo a segno 11 gol e 9 assist (distribuiti in maniera abbastanza equa). In risalto sono i contrasti vinti, più del 53%, ma per il resto non si parla di stagioni esaltanti, anche per i rossoneri in generale. Firenze, che sta vivendo il periodo più complicato della sua storia, potrebbe essere la piazza del suo rilancio. Per lui che, con Vincenzo Italiano in panchina, poteva già vestire la maglia della Fiorentina.

Basterà il suo innesto per salvare questa squadra? Chiaramente no. Ma l'interesse per Boga mette nero su bianco i piani del ds viola. Servono facce nuove, linfa nuova. E con nuovi arrivi ci saranno nuove cessioni. Anche illustri se necessario. L'addio di Moise Kean è assolutamente da escludere, ma il discorso non vale per tutti i "leader" dello spogliatoio viola.