VN – Dal cambio modulo ai rientri di Gosens e Fazzini: ecco cosa risulta

La Fiorentina è tornata oggi al Viola Park per preparare la sfida di giovedì contro la Dinamo Kiev. Paolo Vanoli è alle prese con una situazione davvero preoccupante da ogni punto di vista e l'infermeria non aiuta. Infatti, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, sia Robin Gosens che Jacopo Fazzini continuano a lavorare a parte. Difficilmente saranno convocati per la gara di giovedì, con il loro rientro che potrebbe essere rimandato per la decisiva sfida contro il Verona. Intanto, con le loro assenze, sarà difficile vedere una Fiorentina con un modulo diverso dal 3-5-2.