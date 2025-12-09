Fiorentina sempre più fragile. È la squadra più rimontata d’Europa

Quella del 2025/2026 è una Fiorentina di cristallo. E il riferimento non è alla bellezza del materiale, s'intende, ma alla sua estrema fragilità. Ed era inevitabile che in una stagione maledetta da 0 vittorie in 14 partite fossero parecchi i record negativi fatti registrare dai viola. E uno è relativo ai tantissimi punti persi da situazione di vantaggio.