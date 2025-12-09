Quella del 2025/2026 è una Fiorentina di cristallo. E il riferimento non è alla bellezza del materiale, s'intende, ma alla sua estrema fragilità. Ed era inevitabile che in una stagione maledetta da 0 vittorie in 14 partite fossero parecchi i record negativi fatti registrare dai viola. E uno è relativo ai tantissimi punti persi da situazione di vantaggio.
Fiorentina sempre più fragile. È la squadra più rimontata d’Europa
Contro il Sassuolo, la Fiorentina ha subito l'ennesima rimonta stagionale dopo essere andata in vantaggio con Mandragora su rigore. Si tratta della sesta volta in campionato in cui Ranieri e compagni non riescono a portare a casa il bottino pieno dopo essere stati avanti nel punteggio. Tradotto in punti: la squadra ne ha dilapidati ben 16 (4 sconfitte, 2 pareggi). Un risultato che fa ancor più rumore se confrontato con le squadre dei cinque maggiori campionati europei.
Nessuna squadra in Europa ha infatti subito più rimonte della Fiorentina. Solamente l'Atletico Madrid pareggia il triste primato delle 6 rimonte, ma con "soli" 14 punti persi da situazioni di vantaggio (4 pareggi, 2 sconfitte). E, in ogni caso, in 9 occasioni i colchoneros sono comunque riusciti a conquistare i 3 punti dopo essere andati avanti nel punteggio. Tutte le altre 94 (!) squadre hanno fatto meglio dei viola in termini di rimonte subite.
