Fabregas: “Se pensiamo alla Coppa Italia? No, la gara importante è col Torino”

Le parole del tecnico spagnolo in conferenza stampa
Pretattica o verità? In conferenza stampa, il tecnico del Como Cesc Fabregas, alla vigilia della sfida casalinga di sabato (ore 15) contro il Torino, ha ammesso chiaramente di non pensare minimamente alla partita di martedì prossimo, quando i lariani saranno attesi dalla Fiorentina al Franchi per l'ottavo di finale di Coppa Itlaia:

Non farò una formazione per la partita contro il Torino pensando a quella di Coppa Italia con i viola. La gara di martedì non influirà sulle mie scelte, perché adesso la sfida più importante è quella di domani contro la formazione granata, il resto non conta niente.

