Caos Lotito: “Se ne vogliono andare per Sarri”. Lui: “Parole strumentalizzate”

La Lazio è sempre più al centro delle polemiche con il presidente Lotito

Redazione VN 24 gennaio 2026 (modifica il 24 gennaio 2026 | 14:38)

Il caso Lotito sta facendo il giro dei social e ad alimentare una situazione già infuocata c'è un video che sta circolando tra un tifoso laziale e il presidente del club. Nella telefonata Lotito si sarebbe espresso in merito a Maurizio Sarri ("Se ne vogliono andare tutti per via dell'allenatore") e alla scelta dei tifosi di non entrare all'Olimpico per la sfida contro il Genoa.

Claudio Lotito ha poi replicato attraverso un comunicato: "Resto sinceramente sorpreso dalla lettura distorta e strumentale che è stata fatta di alcune mie parole, estrapolate e diffuse fuori da ogni contesto reale. Voglio essere assolutamente chiaro una volta per tutte: alla Lazio non esistono giocatori contro l’allenatore. Maurizio Sarri gode della piena fiducia della Società, così come della totale disponibilità e del rispetto del gruppo squadra.

Ricevo quotidianamente migliaia di telefonate per il ruolo che ricopro. Non ho nulla da nascondere e rispondo sempre con disponibilità e correttezza, ma questo non autorizza nessuno a violare la privacy, a carpire conversazioni private o a manipolarle per costruire narrazioni false.

La Società è compatta, lo staff tecnico lavora con grande professionalità e i calciatori sono concentrati esclusivamente sul campo e sugli obiettivi sportivi. Nei giorni scorsi siamo stati insieme e abbiamo avuto un confronto lungo e costruttivo, a dimostrazione della compattezza e dell’unità che caratterizzano questo Club. Tutto il resto è rumore che non aiuta né la squadra né l’ambiente. Ne abbiamo attraversate molte in passato e ne attraverseremo altre, con la solidità e la consapevolezza di chi lavora ogni giorno, ciascuno per il proprio ruolo, per far crescere la Lazio. Pensiamo al campo, al lavoro quotidiano e all’obiettivo comune. Avanti insieme, con la squadra e con il mister".