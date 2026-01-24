L'allenatore della Cagliari, Fabio Pisacane, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita contro la Fiorentina al Franchi. Queste le sue parole:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news altre di serie a Pisacane (conf): “Oggi abbiamo vinto non perché siamo più forti, ma squadra”
altre news
Pisacane (conf): “Oggi abbiamo vinto non perché siamo più forti, ma squadra”
Le parole in conferenza stampa dell'allenatore della Cagliari, Fabio Pisacane, al termine della gara contro la Fiorentina
Sulla partita—
La classifica ci diceva che questo fosse uno scontro diretto, ma per me era ben altro e la squadra era preparata. Abbiamo affrontato la Fiorentina non guardando la classifica. Abbiamo fatto un piano gara impeccabile. Abbiamo vinto non perché siamo più forti, ma perché siamo squadra.
LEGGI ANCHE
Sulla salvezza—
Domani stacchiamo un giorno e poi resettiamo. Ci godiamo questo successo perché è stato importante. L'abbraccio con Mina per me è significativo, perché dimostra quando siamo squadra. Ho abbracciato lui, ma è come se avessi abbracciato tutti.
Sul momento della squadra—
Il timore ci doveva essere dopo Genova, perché perdere come abbiamo perso poteva lasciare delle scorie. La squadra però è rimasta concentrata ed ha capito. Non ci dobbiamo però esaltare, nonostante questi due successi importanti.
Su Sulemana—
E' entrato bene in campo, ha alzato il ritmo anche negli allenamenti. Sarà importante per questa seconda parte di stagione.
Su Palestra—
Ha ancora un potenziale inespresso. Deve migliorare la qualità cognitiva. Se lui riuscisse a mettere dentro queste caratteristiche, potrebbe diventare qualcosa di incredibile.
© RIPRODUZIONE RISERVATA