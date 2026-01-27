Viola News
Non solo Fiorentina: su Massolin piombano due club stranieri. La strategia del Modena

Non solo Fiorentina su Massolin: due società straniere sfidano i club di A per il talento del Modena. Ecco la strategia degli emiliani
Redazione VN

La corsa a Yanis Massolin si sposta su scala internazionale. Se dell'interesse della Fiorentina, insieme a Udinese e Bologna, si sapeva già da tempo, le ultime ore hanno registrato un deciso inserimento di club stranieri che rischia di complicare i piani delle italiane.

Concorrenza europea

Il centrocampista francese classe 2002, diventato un pilastro del Modena di Andrea Sottil e prossimo alla convocazione con l'Algeria, è finito nel mirino di PSV Eindhoven e Villarreal. Secondo quanto riportato da Avantigialli.com, i due club starebbero già preparando l'offerta per convincere il club emiliano. La Fiorentina, che segue il ragazzo tramite l'occhio attento di Fabio Paratici (sempre alla ricerca di profili fisici e di qualità), deve ora fare i conti con una concorrenza che dispone di argomenti pesanti, sia economici che di blasone europeo.

La strategia del Modena

Il Modena, dal canto suo, non ha fretta. La proprietà valuta Massolin tra i 6 e gli 8 milioni di euro (bonus compresi) e ha le idee chiare: non vuole privarsi del giocatore a metà campionato. L’unica apertura immediata scatterebbe solo di fronte a un’offerta che preveda la permanenza del francese in prestito in Emilia fino a giugno. In caso contrario, ogni discorso sarà rimandato all’estate, con il rischio concreto che una grande seconda parte di stagione faccia lievitare ulteriormente il prezzo e il numero delle pretendenti.

