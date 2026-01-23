Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa Gazzetta: “La Fiorentina prova l’assalto per Massolin. Palla al Modena”

Gazzetta dello Sport

Gazzetta: “La Fiorentina prova l’assalto per Massolin. Palla al Modena”

Gazzetta: “La Fiorentina prova l’assalto per Massolin. Palla al Modena” - immagine 1
La Gazzetta dello Sport sul centrocampo
Redazione VN

Fabio Paratici è alla ricerca di un difensore. Intanto, si è mosso anche per Yanis Massolin del Modena, centrocampista francese, 23 anni, rivelazione della Serie B che a marzo sarà convocato dall'Algeria.

Il club viola è già partito all'assalto ma i gialloblù non vogliono mollarlo. Lo riporta la Gazzetta dello Sport. 

Leggi anche
CorFio: “La Fiorentina dovrebbe aumentare la voglia di trattenere i talenti italiani”
Titoli viola: “Jo & Catherine, noi per Rocco” “Meglio Solomon”

© RIPRODUZIONE RISERVATA