Fabio Paratici è alla ricerca di un difensore. Intanto, si è mosso anche per Yanis Massolin del Modena, centrocampista francese, 23 anni, rivelazione della Serie B che a marzo sarà convocato dall'Algeria.
Gazzetta: “La Fiorentina prova l’assalto per Massolin. Palla al Modena”
Il club viola è già partito all'assalto ma i gialloblù non vogliono mollarlo. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.
