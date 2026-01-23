CorFio: “La Fiorentina dovrebbe aumentare la voglia di trattenere i talenti italiani”

La Fiorentina continua a puntare su giocatori italiani. Una politica precisa, quella che la società sta portando avanti, e che nei prossimi anni potrebbe (anzi, dovrebbe) trovar piena esaltazione nei frutti che cresceranno e arriveranno dal Viola Park. Ragazzi fatti in casa (la stragrande maggioranza di loro, nel settore giovanile, arriva dalla Toscana) che un giorno, chissà, rappresenteranno la colonna vertebrale e portante della Prima Squadra.