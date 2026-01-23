Viola News
Non solo difesa, Gazzetta: “La Fiorentina insiste per Asprilla. La cifra offerta”

La Fiorentina su muove sul mercato
Redazione VN

Non solo difesa, si continua a lavorare su Yaser Asprilla del Girona, esterno offensivo colombiano che piace anche ad altri club (tra cui West Ham e Marsiglia).

Mancino, può giocare su entrambe le fasce, ama puntare l'uomo e creare la superiorità numerica. Dal Sudamerica sono certi che la Fiorentina sia avanti nella trattativa (costo sui 12 milioni).

Sul fronte uscite, salutati Edin Dzeko, che si è accasato allo Schalke 04, e Richardson (Copenaghen), è ancora da definire il futuro di Nicolò Fortini, che ha il contratto in scadenza nel 2027 e non ha ancora trovato l'accordo per il rinnovo. Su di lui ci sono diverse società, su tutte la Roma. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. 

