Il Corriere dello Sport fa il punto sulle cessioni in casa Fiorentina. In particolare ci sarà da capire anche come finiranno le vicende Fortini e Ranieri. Il primo non intende rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2027, il secondo spinge per la cessione già adesso.
Ranieri e Fortini, CorSport: “Fiorentina non si vuole far prendere per il collo”
In nessuno dei due casi la Fiorentina intende farsi prendere per il collo. Il terzino non partirà per meno di 15-20 milioni, mentre Ranieri resterà a Firenze salvo ribaltoni.
In caso di addio di Fortini c'è la possibilità di accogliere un esterno d'attacco in modo da far giocare Parisi come terzino: il nome da tenere d'occhio è sempre quello di Daniel Maldini dell'Atalanta.
