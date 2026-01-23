Parisi out, chi gioca? CorSport sicuro: “Pronto l’esordio di Solomon”

Il Corriere dello Sport su Solomon

Redazione VN 23 gennaio 2026 (modifica il 23 gennaio 2026 | 10:40)

L’infortunio di Parisi apre una grande occasione per Manor Solomon, chiamato a occupare la fascia destra nel ruolo di esterno offensivo. L’ex Empoli resterà fuori per il problema al bicipite femorale sinistro e Vanoli è pronto ad affidarsi all’israeliano, ala moderna ma dal sapore “classico”: corsa, cross, inserimenti in area e capacità di trasformarsi in attaccante aggiunto. Un profilo ideale per dare profondità e imprevedibilità alla manovra viola.

Solomon si è fatto notare fin dal primo impatto, risultando subito decisivo nei pochi minuti giocati: contro la Cremonese ha partecipato all’azione del gol di Kean, contro la Lazio ha servito l’assist per il rigore di Gudmundsson, contro il Milan ha creato l’occasione al 97’ per lo stesso Kean. Anche a Bologna, pur senza incidere direttamente, ha dato un contributo importante soprattutto in fase difensiva. In poco tempo ha mostrato personalità, iniziativa e capacità di assumersi responsabilità offensive.

Lo stop di Parisi accelera una scelta che Vanoli avrebbe probabilmente fatto comunque a breve. Con il 4-1-4-1, che sta diventando il sistema di riferimento per la rimonta in classifica, l’allenatore può cambiare volto all’attacco anche a partita in corso. Le alternative non mancano (Fortini e Harrison), ma tutto porta verso Solomon, già provato al Viola Park: per caratteristiche, qualità nel dribbling, visione e capacità di servire assist, è il candidato naturale a completare la linea dei quattro alle spalle della punta, che sia Kean o Piccoli. Lo scrive il Corriere dello Sport.