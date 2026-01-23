Nazione: “Il punto sul futuro della Fiorentina. Paratici come Marotta all’Inter?”

Il futuro della Fiorentina è al centro del dibattito cittadino e tra i tifosi, ma le prime indicazioni arrivate dalla famiglia Commisso dopo la scomparsa di Rocco offrono diverse certezze. Catherine e il figlio Joseph hanno ribadito con forza la volontà di mantenere saldo il legame con Firenze e con la maglia viola, non per semplice disponibilità ma per scelta precisa, nel segno della continuità e del rispetto della memoria del patron.