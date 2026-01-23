Il futuro della Fiorentina è al centro del dibattito cittadino e tra i tifosi, ma le prime indicazioni arrivate dalla famiglia Commisso dopo la scomparsa di Rocco offrono diverse certezze. Catherine e il figlio Joseph hanno ribadito con forza la volontà di mantenere saldo il legame con Firenze e con la maglia viola, non per semplice disponibilità ma per scelta precisa, nel segno della continuità e del rispetto della memoria del patron.
Nazione: “Il punto sul futuro della Fiorentina. Paratici come Marotta all’Inter?”
Da questa volontà ripartirà il futuro immediato della società. La presenza di Catherine a Firenze servirà non solo a condividere il dolore con la città, ma anche a confermare che la Fiorentina resterà un patrimonio della famiglia Commisso. Le parole di Joseph, che ha più volte associato il club ai valori e alle emozioni trasmesse dal padre, e le dichiarazioni dell’architetto Casamonti sul proseguimento del sogno sportivo di Rocco rafforzano ulteriormente questo messaggio.
Sul piano operativo, l'imminente arrivo di Fabio Paratici (potrebbe fare come Marotta all'Inter) potrebbe segnare l’inizio di una nuova organizzazione dell’area sportiva, con una chiara distinzione tra gestione societaria e scelte tecniche. Ma prima di ogni altra cosa, resta un obiettivo prioritario e condiviso: la salvezza. Solo dopo, nel rispetto della volontà di Rocco Commisso, si potrà guardare al futuro, alle decisioni strategiche e alle prospettive a lungo termine del club. Lo scrive la Nazione.
