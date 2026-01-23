Fiorentina e il centrocampo tutto italiano. Così come voleva Commisso

Il Corriere Fiorentino sul centrocampo

Redazione VN 23 gennaio 2026 (modifica il 23 gennaio 2026 | 07:40)

Quello di creare un forte blocco azzurro è sempre stato uno dei grandi sogni di Rocco Commisso, espresso fin dal suo arrivo a Firenze. Un desiderio che, pur con numeri ancora limitati in Nazionale maggiore, oggi sembra meno lontano: al di là di Kean, presenza costante, la Fiorentina sta costruendo una base di giocatori italiani con potenziale e credibilità internazionale.

Questa tendenza trova la sua massima espressione nel centrocampo, rivoluzionato nel mercato di gennaio. Le uscite di Richardson e Sohm, unite agli arrivi di Brescianini e Fabbian, hanno reso la mediana viola quasi interamente tricolore. A loro si aggiungono Fagioli, Ndour, Mandragora, Nicolussi Caviglia e Fazzini, formando un reparto numeroso e fortemente italiano.

Il gruppo comprende due nazionali Under 21, diversi giocatori già convocati in azzurro e un talento come Fagioli, indicato da molti come possibile punto fermo futuro della Nazionale. Pensare a una mediana dell’Italia composta solo da giocatori viola resta utopistico, ma il fatto che sia anche solo immaginabile rappresenta un’eccezione rara e significativa nel panorama calcistico italiano. Lo scrive il Corriere Fiorentino.