Kean in forte dubbio per sabato. E attenzione alla carta Fabbian

Il punto in vista della sfida di domani
Redazione VN

La Fiorentina si prepara alla delicata sfida con il Cagliari (domani alle 18) con qualche dubbio di formazione. Mancherà di sicuro Fabiano Parisi e resta in forte dubbio Moise Kean. L'azzurro anche ieri ha fatto lavoro personalizzato per un fastidio alla caviglia.

Oggi si capirà se può essere almeno convocato. Dei nuovi acquisti, Fabbian e Brescianini si candidano per esordire dal primo minuto. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. 

