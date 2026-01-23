La Fiorentina si prepara alla delicata sfida con il Cagliari (domani alle 18) con qualche dubbio di formazione. Mancherà di sicuro Fabiano Parisi e resta in forte dubbio Moise Kean. L'azzurro anche ieri ha fatto lavoro personalizzato per un fastidio alla caviglia.
Kean in forte dubbio per sabato. E attenzione alla carta Fabbian
Gazzetta dello Sport
Kean in forte dubbio per sabato. E attenzione alla carta Fabbian
Il punto in vista della sfida di domani
Oggi si capirà se può essere almeno convocato. Dei nuovi acquisti, Fabbian e Brescianini si candidano per esordire dal primo minuto. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.
