CorFio: “Catherine, Joseph e quel messaggio sull’avvenire viola”

Il Corriere Fiorentino sul futuro della Fiorentina

Redazione VN 23 gennaio - 07:51

Le parole pronunciate da Joseph Commisso ai funerali del padre Rocco delineano con chiarezza la linea della famiglia sul futuro di Mediacom e della Fiorentina: continuità, tutela di quanto costruito e fiducia nel domani. Joseph e la madre Catherine saranno presto a Firenze per la messa in suffragio in Duomo, che rappresenterà l’ultimo saluto della città al patron viola, con la partecipazione della squadra maschile, di quella femminile e di migliaia di tifosi.

Il futuro della Fiorentina è la domanda che tutti si pongono, ma in società nessuno si sbilancia oltre alle parole già espresse: “proteggere ciò che Rocco ha costruito”. La gestione a distanza resta una sfida complessa, ma l’imminente arrivo di Paratici alla guida dell’area tecnica rassicura l’ambiente. A garantire stabilità ci saranno anche l’amministratore delegato Mark Stephan e il direttore generale Alessandro Ferrari, da tempo riferimento della proprietà in Italia.

Dal punto di vista economico e strutturale, il club è solido: nessun debito bancario e un dialogo aperto con il Comune per il restyling del Franchi, dossier in cui Catherine Commisso avrà un ruolo centrale. Lo stadio è visto come un asset strategico per il valore futuro del club, insieme agli obiettivi sportivi e all’organizzazione del centenario. Per tutti questi motivi, la famiglia Commisso appare oggi determinata a proseguire il proprio percorso alla guida della Fiorentina. Lo scrive il Corriere Fiorentino.