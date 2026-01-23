Viola News
Corriere Fiorentino

CorFio: “Catherine, Joseph e quel messaggio sull’avvenire viola”

Il Corriere Fiorentino sul futuro della Fiorentina
Le parole pronunciate da Joseph Commisso ai funerali del padre Rocco delineano con chiarezza la linea della famiglia sul futuro di Mediacom e della Fiorentina: continuità, tutela di quanto costruito e fiducia nel domani. Joseph e la madre Catherine saranno presto a Firenze per la messa in suffragio in Duomo, che rappresenterà l’ultimo saluto della città al patron viola, con la partecipazione della squadra maschile, di quella femminile e di migliaia di tifosi.

Il futuro della Fiorentina è la domanda che tutti si pongono, ma in società nessuno si sbilancia oltre alle parole già espresse: “proteggere ciò che Rocco ha costruito”. La gestione a distanza resta una sfida complessa, ma l’imminente arrivo di Paratici alla guida dell’area tecnica rassicura l’ambiente. A garantire stabilità ci saranno anche l’amministratore delegato Mark Stephan e il direttore generale Alessandro Ferrari, da tempo riferimento della proprietà in Italia.

Dal punto di vista economico e strutturale, il club è solido: nessun debito bancario e un dialogo aperto con il Comune per il restyling del Franchi, dossier in cui Catherine Commisso avrà un ruolo centrale. Lo stadio è visto come un asset strategico per il valore futuro del club, insieme agli obiettivi sportivi e all’organizzazione del centenario. Per tutti questi motivi, la famiglia Commisso appare oggi determinata a proseguire il proprio percorso alla guida della Fiorentina. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

