Di Marzio: “Fiorentina, idea Disasi del Chelsea. Oggi giornata decisiva”

La Fiorentina torna a muoversi sul mercato, questa volta per rinforzare il reparto difensivo . Dopo un gennaio molto attivo con gli arrivi di Solomon, Brescianini, Harrison e Fabbian, il club viola sta valutando un nuovo innesto da consegnare a Paolo Vanoli per dare maggiore solidità alla retroguardia.

Il nome emerso nelle ultime ore è quello di Axel Disasi, centrale classe 1998 di proprietà del Chelsea da poco reintegrato in rosa. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la giornata di mercoledì 28 gennaio sarà decisiva per capire la reale fattibilità dell’operazione e soprattutto se il difensore francese aprirà alla possibilità di trasferirsi a Firenze.